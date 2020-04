Ulivieri: “Serie A? Decide il Governo, non Lotito! AIAC e Coronavirus…”

Ulivieri si è soffermato ai microfoni di “Radio Punto Nuovo”, facendo il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus e la Lega Serie A. Il Presidente dell’AIAC parla anche della ripresa del campionato, con una frecciata a Lotito

EMERGENZA, AIAC E SERIE A – Renzo Ulivieri tra il Covid-19 e il mondo del calcio: «Ho fatto un discorso generale su quel comunicato (qui il comunicato di ieri). In un momento come questo c’è da guardare alle fasce più deboli, coloro che hanno stipendi normali anche all’interno delle società professionistiche. Come AIAC cercheremo di sostenere le fasce più deboli, ma credo debba essere un discorso generale. Cerchiamo di aiutare chi è in difficoltà. L’urgenza è dare una mano alle persone che sono in difficoltà, fuori ed all’interno del calcio. Quando riapriranno le fabbriche, riaprirà anche il calcio. Comunque sarà il Governo a decidere, non Lotito. I medici stabiliranno i tempi giusti».

