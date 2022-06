Sanchez via dall’Inter, da trovare una (s)quadra: lui sogna il Barcellona – CdS

Anche Alexis Sanchez, oltre Arturo Vidal (vedi articolo), dirà addio all’Inter. Come specificato dal Corriere dello Sport, anche se su di lui ci sono due squadre, il cileno sogna il ritorno al Barcellona.

FUTURO INCERTO – Alexis Sanchez, come il connazionale Arturo Vidal, è pronto a dire addio all’Inter. Considerando l’assenza, ancora, di una vera e propria squadra interessata al giocatore, resta comunque da trovare l’intesa per la buonuscita. Il sogno dell’attaccante è quello di ritornare al Barcellona, ma ad oggi niente di concreto. Sulle sue tracce, però, restano Marsiglia e Siviglia. Anche per lui l’agente Felichevic – lo stesso di Vidal -, a stretto giro farà il punto della situazione con l’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona