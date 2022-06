Vidal in uscita, Boca Juniors ora più vicino ma sarà derby sudamericano – CdS

Per l’Inter è arrivato anche il momento di cedere, così il primo della lista potrebbe essere Arturo Vidal, uno degli esuberi interisti che fa gola in Sud America: secondo il Corriere dello sport sarà derby tra argentini e brasiliani.

IN SUD AMERICA – Il Boca Junior sfida il Flamengo per aggiudicarsi Arturo Vidal. Ci sarà tanto lavoro per l’agente di Arturo Vidal, Fernando Felicevic, dopo che l’Inter gli ha comunicato di essere ormai lontano dal progetto nerazzurro. Il centrocampo è un reparto in continua evoluzione, considerando l’arrivo di Henrikh Mkhitaryan e, successivamente, quello di Asllani come vice Brozovic.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona