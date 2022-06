Dybala-Inter, servono prima le uscite: Marotta deve piazzarne 8! – TS

L’Inter non ha mollato Paulo Dybala. Secondo Tuttosport prima dell’affondo per l’argentino i nerazzurri dovranno sfoltire il reparto offensivo: Marotta dovrà piazzare 8 giocatori

TEMPO – Paulo Dybala sembrava ad un passo dall’Inter, ma secondo Tuttosport, al momento l’operazione è in stand-by. Marotta ha intenzione di chiudere la trattativa: in tal senso è previsto un incontro con l’entourage del giocatore all’inizio della prossima settimana. La dirigenza nerazzurra ha chiesto alla “Joya” di avere pazienza: per sbloccare il suo arrivo servirà prima sfoltire il reparto offensivo. Oltre a Sanchez e Dzeko i nerazzurri dovranno piazzare anche Pinamonti, Esposito, Salcedo, Mulattieri, Oristanio e Satriano.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini