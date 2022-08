Sanchez vede le visite mediche col Marsiglia, ma occhio all’ultima chiamata – CdS

Per Sanchez la risoluzione del contratto con l’Inter è ormai vicina (vedi articolo). Il Marsiglia dovrebbe essere la sua prossima destinazione, anche se il Corriere dello Sport parla di un ultimo tentativo d’inserimento.

ULTIME ORE – Per Alexis Sanchez la giornata di domani dovrebbe essere quella delle visite mediche col Marsiglia. Ormai lo si può considerare un ex attaccante dell’Inter, si sta completando l’accordo per la risoluzione del contratto. Negli scorsi giorni, spiega il Corriere dello Sport, le parti hanno convenuto su un incentivo all’esodo. Per Sanchez le ultime resistenze per accettare la proposta marsigliese sono superate, anche se c’è da registrare un ultimo tentativo. È quello del Galatasaray, che ieri ha chiamato di nuovo il suo agente Fernando Felicevich. Appare però difficile che possano esserci colpi di scena, con Sanchez che sembra destinato a vestire la maglia del Marsiglia.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti