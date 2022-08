Inter, c’è il piano ‘salva big’: tempistiche chieste da Inzaghi! Due cessioni – TS

L’Inter ha virato su una nuova strategia di mercato, per riuscire a chiudere la sessione rispettando i dettami della proprietà ma mantenendo la rosa competitiva. Su Tuttosport si fanno i nomi e le tempistiche richieste da Inzaghi.

USCITE VICINE – La settimana che sta per iniziare sarà quella decisiva per le cessioni dell’Inter. Tuttosport parla di un piano “salva big”, che permetterà di vendere qualche giocatore ma non Denzel Dumfries o Milan Skriniar. Per il primo il Chelsea continua a fare valutazioni, per il secondo il PSG ci pensa ancora, ma la volontà è di trattenerli. Ai Blues dovrebbe finire Cesare Casadei, con Andrea Pinamonti al Sassuolo. Sono loro due quelli che l’Inter ha individuato come sacrificabili, il primo a malincuore ma nell’ottica di mantenere le colonne portanti della rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

LE TEMPISTICHE – Lo stesso Inzaghi ha chiesto alla società una deadline: completare le cessioni entro una settimana. Ossia arrivare a Lecce-Inter senza dover più cambiare la squadra, visto che il calendario sarà molto fitto già da agosto. Per Casadei l’obiettivo è arrivare a venti milioni (il Chelsea per ora è fermo a quindici) tra fisso e bonus. Alexis Sanchez risolverà in questi giorni (vedi articolo) e permetterà di raggiungere l’obiettivo del 10% di riduzione del monte ingaggi. Per il mercato, invece, l’Inter ha una direttiva di saldo positivo di sessanta milioni entro il 30 giugno 2023. Cosa che, per fortuna, non dovrebbe avvenire vendendo già in questo mese di agosto uno tra Dumfries e Skriniar.

Fonte: Tuttosport – S.P.