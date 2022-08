Brozovic domani ad Appiano, primi test per Lecce-Inter: le condizioni – CdS

Brozovic ha saltato l’amichevole di ieri col Vilarreal a causa di un piccolo problema fisico. In vista di Lecce-Inter domani lo staff medico valuterà le sue condizioni ad Appiano Gentile. Il Corriere dello Sport riassume la situazione del numero 77.

CE LA FA? – Qualche speranza per Marcelo Brozovic, in vista di Lecce-Inter, l’ha data Simone Inzaghi ieri sera (vedi articolo). Il centrocampista non è partito per Pescara, complice un problema al polpaccio che lo ha frenato nell’allenamento di venerdì. Lo staff tecnico ha valutato di non doverlo rischiare, complice il fatto che col Villarreal fosse un’amichevole. Oggi per lui e tutta la squadra giornata di riposo, domani Brozovic farà ritorno ad Appiano Gentile. Lì, fa sapere il Corriere dello Sport, sarà valutato per capire la reale entità del fastidio muscolare. Possibile che la sua settimana inizi con degli accertamenti, ma l’augurio di Inzaghi è che nei prossimi giorni si aggreghi di nuovo al gruppo. In questo caso per Brozovic la presenza in Lecce-Inter sarebbe pressoché certa.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti