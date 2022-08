Sanchez lascia Appiano Gentile in attesa di lasciare l’Inter: le ultime – Sky

Sanchez è in uscita dall’Inter ormai da tempo. Per il momento fisicamente solo da Appiano Gentile e non ancora da Milano, però. Come riportato da Sky Sport, la fumata bianca per l’addio dell’attaccante cileno ai colori nerazzurri è attesa a ore

UN PASSO ALLA VOLTA – Giornata importante in casa nerazzurra. Almeno per quanto riguarda le uscite. L’attaccante cileno Alexis Sanchez ha lasciato il centro sportivo al termine dell’allenamento mattutino. Il numero 7 nerazzurro non è più ad Appiano Gentile, dove nel pomeriggio andrà in scena l’allenamento congiunto con la Pergolettese. Questo fa pensare che si avvicina la risoluzione contrattuale con l’Inter, prevista in queste ore. A riportarlo è il collega Andrea Paventi, inviato per Sky Sport ad Appiano Gentile. Salvo soprese, forse la tanto attesa firma di Sanchez arriverà già nel pomeriggio (vedi articolo). Ultime ore di Sanchez a Milano?