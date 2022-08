Milenkovic-Fiorentina, dentro o fuori: tra Inter e Juventus spunta una terza pista

Milenkovic è sempre più lontano dalla Fiorentina. E presto potrebbe allontanarsi anche dall’Italia. L’interesse di Inter e Juventus resta ma le strategie viola mirano a una chiusura immediata della telenovela. Una situazione che può favorire l’addio alla Serie A

CENTRALE (QUASI) LOW COST – In casa Fiorentina nessuno ha voglia di parlare del futuro di Nikola Milenkovic, che è in bilico. Entro il fine settimana la società viola spera di ricevere una proposta di almeno 15 milioni di euro per far partire il centrale difensivo serbo. Senza questa cifra Milenkovic non si muoverà da Firenze in estate. Venerdì 5 agosto può essere la prima data del “dentro o fuori”, in quanto è previsto un nuovo contatto tra la dirigenza della Fiorentina e l’entourage di Milenkovic. A riportarlo è l’edizione odierna di Tuttosport a firma Andrea Giannattasio. L’offerta da 15 milioni può arrivare dalla Juventus, che ha messo Milenkovic in cima alla lista delle preferenze in difesa. Il classe ’97 viola piace molto anche all’Inter ma un’offerta sarebbe possibile solo in caso di cessione – attualmente difficile – di Milan Skriniar. Sulle colonne del Corriere dello Sport, a firma Fabio Riva, si legge dell’ipotesi Tottenham, con cui l’agente di Milenkovic sta intensificando i contatti. Sarà proprio Londra la prossima destinazione del difensore serbo? In caso di mancata cessione in estate, la Fiorentina rischierebbe di perdere Milenkovic a parametro zero tra meno di un anno. Perché non è detto che le trattative per il rinnovo possano portare alla fumata bianca. Soprattutto in tempi così brevi…