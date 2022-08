Pinamonti, Atalanta in vantaggio ma Sassuolo non molla. Le richieste Inter

Continua la sfida di mercato tra Atalanta e Sassuolo per Andrea Pinamonti, attaccante dell’Inter. Le richieste del club nerazzurro.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, il Sassuolo sta tentando il sorpasso sull’Atalanta per Andrea Pinamonti. Per ora il club orobico sarebbe avanti, in caso di cessione di Giacomo Raspadori, attaccante su cui ci sarebbero Napoli e Juventus. Per questo motivo la società bergamasca intendere chiudere l’operazione durante questa settimana anticipando così il rilancio da parte dei neroverdi. La richiesta dell’Inter sarebbe di venti milioni di euro, mentre l’offerta atalantina sarebbe di quindici milioni di euro. Si starebbe discutendo anche riguardo la formula. Il club meneghino vorrebbe una cessione a titolo definitivo oppure un prestito con obbligo di riscatto.

Fonte: SportMediaset.it