Sanchez come Smalling, dilemma Europa League. Inter, cifre proibitive?

Sono giorni molto intensi per il mercato, soprattutto nell’ottica dei contratti in scadenza al 30 giugno. L’Inter ha l’accordo per trattenere Alexis Sanchez e Victor Moses, ma non per l’Europa League (qui i dettagli). Di seguito le ultime novità riportate da Luca Marchetti per SkySport

DAL PRESTITO ALL’ACQUISTO? – La Roma ha l’accordo con lo United per il prolungamento del prestito di Smalling oltre il 30 giugno. Il centrale, però, ha più o meno lo stesso problema di Sanchez: manca l’accordo per l’Europa League. L’Inter utilizzerà il prossimo mese per convincere il Manchester United ad avere il via libera per il Nino Maravilla. La situazione è complicata: i nerazzurri vorrebbero comprare il cileno, ma le cifre sono proibite. L’ex Udinese, infatti, guadagna molto e anche il costo del cartellino non è basso.