Inter-Brescia: i convocati di Diego Lopez per la...

Inter-Brescia: i convocati di Diego Lopez per la partita di domani

Condividi questo articolo

Inter-Brescia, partita valida per la 29esima giornata di Serie A, si giocherà domani alle ore 19:30. Gli ospiti, a dispetto di una classifica difficile, cercano punti importanti anche a San Siro per sperare nella salvezza (qui le parole di Diego Lopez). Di seguito i convocati dell’allenatore in vista della partita di domani

I CONVOCATI – Diego Lopez ha convocato 20 calciatori per la partita di domani contro i nerazzurri. Inter-Brescia rappresenta uno snodo cruciale per gli ospiti nella corsa per la salvezza. Di seguito l’elenco completo: 1 Joronen, 2 Sabelli, 3 Mateju, 4 Tonali, 5 Gastaldello, 7 Spalek, 8 Zmrhal, 9 Donnarumma, 11 Torregrossa, 12 Andrenacci, 16 Ghezzi, 18 Ayé, 19 Mangraviti, 23 Skrabb, 24 Viviani, 26 Martella, 27 Dessena, 29 Semprini, 31 Bjarnason, 32 Papetti.