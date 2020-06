Farris avverte: “Lazio in grande condizione mentale. Serie A molto strana”

Farris si è soffermato ai microfoni di SkySport dopo l’importante vittoria della Lazio contro il Torino (qui i dettagli). Il vice-allenatore biancoceleste, oggi in panchina per la squalifica di Inzaghi, evidenzia il punto forte dei suoi in questa stagione. Di seguito le sue dichiarazioni in vista della corsa scudetto con Inter e Lazio

VITTORIA DI TESTA – Massimiliano Farris analizza la vittoria della Lazio contro il Torino: «Falli di mano? E’ il regolamento, ma è super penalizzante perdere un calciatore per 90 minuti a fronte di niente. L’ammonizione ci distrugge, l’episodio ci può stare. La Lazio oggi ha evidenziato grande spirito di abnegazione e sacrificio. Chiediamo sacrificio ai nostri giocatori di qualità anche in fase di non possesso. Poi la loro qualità viene fuori – dice Farris -. Condizione fisica? Stiamo assistendo a partite stranissime. Abbiamo ribaltato Fiorentina e Torino, quindi la condizione c’è. Soprattutto mentale. Assenze Immobile e Caicedo? Vedremo. E’ possibile anche un cambio di modulo».