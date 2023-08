Sanchez bis, l’Inter ci pensa seriamente: il giocatore scalpita − TS

Sanchez può tornare all’Inter, ma solamente in un caso: l’attaccante scalpita e vorrebbe una seconda occasione in nerazzurro. Il punto della situazione.

BIS − Alexis Sanchez non starebbe attendendo altro se non la chiamata dell’Inter per avere una seconda occasione in nerazzurro. «Il Niño Maravilla attende e frigge», scrive Tuttosport nell’edizione odierna sottolineando come l’attaccante stia rifiutando qualsiasi altra offerta. Tutto è legato infatti all’eventuale trasferimento di Joaquin Correa. Senza la sua uscita, il cileno non potrebbe rientrare nei giochi di Simone Inzaghi. Intanto i nerazzurri pensano proprio a lui perché conosce i meccanismi del club e della Serie A e perché potrebbe arrivare a parametro zero, dal momento che è rimasto svincolato dal Marsiglia.

Tuttosport – Stefano Pasquino