Samardzic-Inter, slitta la firma: il motivo! Ecco quando si chiude – SI

Samardzic e Audero hanno svolto le visite mediche e a seguire firmeranno il contratto che li legherà all’Inter. Mentre il portiere ex Sampdoria si trova già in sede, per il centrocampista serbo bisognerà attendere. Sportitalia svela il motivo

ATTESA – Lazar Samardzic ed Emil Audero hanno svolto le visite mediche a Milano. Mentre il portiere è dentro la sede dell’Inter da un’ora per la firma e tutte le altre attività di rito, Samardzic non ci sarà perché si aspettano l’agente e il padre del ragazzo che giungeranno a Milano nelle prossime ore. Poi, entro il weekend, verrà formalizzato il tutto. La bontà dell’operazione non è mai stata in dubbio.