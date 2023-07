Samardzic: «Futuro? Punto al massimo! Calhanoglu e Gosens…»

Samardzic è finito nel mirino dell’Inter per rafforzare il centrocampo. Il talento dell’Udinese ha parlato del suo futuro, citando anche due interisti

CRESCITA − Samardzic a Sport1 sul suo approdo in Serie A: «Sono uscito per la prima volta dalla mia zona di comfort, più lontano da casa, in un nuovo paese, con una nuova lingua e cultura. Anche questo mi ha fatto crescere come persona. Puoi anche vedere che giocatori come Hakan Calhanoglu, Toni Rüdiger o Robin Gosens che hanno beneficiato molto del loro trasferimento in Italia».

FUTURO − Samardzic è finito nel mirino anche dell’Inter. Le sue parole sul futuro: «Attualmente il mio obiettivo è iniziare la nuova stagione con rinnovata energia. Ovviamente, come giocatore, voglio sempre ottenere il massimo. Ma in questo momento non sto pensando molto a cosa può succedere in futuro. Ho scoperto a Udine un ambiente ideale per il mio sviluppo».