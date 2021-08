Salcedo verso il Genoa. Satriano all’Inter dipende dal mercato – CdS

Tra le colonne di “TuttoSport” questa mattina il punto della situazione riguardo il mercato in uscita: Salcedo, Pinamonti e Satriano.

IN USCITA – Salcedo e Pinamonti secondo “TuttoSport” lasceranno sicuramente l’Inter: per il primo possibile ritorno al Genoa dopo l’esperienza al Verona. Per il secondo invece sempre calda la pista Empoli, nonostante l’acquisto di Cutrone. Per Satriano invece la situazione potrebbe essere un po’ diversa, considerando che Simone Inzaghi vorrebbe tenerlo dopo averlo testato nel precampionato. Chiaro che, qualora dovessero arrivare due attaccanti dal mercato, il giovane sarà ceduto in prestito.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna