Inter, nuova offerta e ultimatum alla Lazio: Correa ha detto sì – TS

Inter, offerta per avvicinarsi alle richieste della Lazio e ultimatum per chiudere, altrimenti virerà su altri obiettivi. Intanto il calciatore ha già detto sì ai nerazzurri.

ULTIMATUM – Inter vicina a Correa? Il calciatore ha già detto sì ai nerazzurri, ma ha dato un ultimatum alla Lazio: meno di 48 ore per chiudere l’affare e accettare dunque l’offerta di 29-30 milioni più bonus per il calciatore. Offerta che chiaramente si avvicina ai 37 totali richiesti da Claudio Lotito. Se tutto dovesse andare come nei piani dell’Inter, a quel punto il calciatore sarebbe addirittura a disposizione per la trasferta di venerdì sera contro il Verona. Correa dal canto suo ha già espresso la sua volontà di voler restare in Italia, considera la Serie A un campionato perfetto per le sue caratteristiche. Se Lotito dovesse continuare a tirare la corda, allora ecco che Marotta andrebbe su altri obiettivi: Andrea Belotti può essere acquistato per 20-25 milioni, e anche Lorenzo Insigne viene considerata una papabile occasione per gli ultimi giorni di mercato.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna