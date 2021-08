Sanchez e il Cile, si ricomincia: l’Inter ha il solito problema da gestire

Alexis Sanchez e il solito problema con gli infortuni e col Cile. Il numero sette è attualmente infortunato, ma la prossima settimana potrebbe rispondere alla chiamata della sua nazionale.

TOPOS LETTERARIO – Eccoci di nuovo qui. La situazione ormai è tipica, tristemente nota ai tifosi dell’Inter. Sanchez è infortunato. Un problema che si trascina dietro dalle sue ultime partite col Cile (in Copa America, dove si è infortunato, ha forzato il recupero e ha aggravato la situazione). Non ha giocato nella prima di campionato e non sarà disponibile nemmeno alla seconda. Poi c’è la sosta per le nazionali. Ed ecco lo snodo tipico. Il Cile infatti giocherà per le qualificazioni ai Mondiali. E la convocazione pende sulla testa di Alexis. Che dal canto suo non dice mai no.

PROBLEMA MONDIALI – Il problema è il solito. Sanchez è un giocatore indispensabile per la sua nazionale. Che sia Copa America o qualificazioni. Anzi, per le seconde la pressione sta salendo. Il tempo non è molto e al Cile servono punti. Quindi la convocazione è nell’aria. Sarebbe da evitare, ma se la aspettano tutti. in Sudamerica si giocheranno ben tre partite durante la sosta. È probabile che il ct preferisca avere il numero 7 in gruppo per vedere come sta di persona e valutare i margini per un recupero. Magari per l’ultima partita, in programma il 10 settembre. Per avere tutte le carte fino alla fine. E no, non c’è alcuna ironia in quello che ho scritto.

DIPLOMAZIA AL LAVORO – I tempi di recupero per l’infortunio di Sanchez, che già si trascina da oltre un mese, suggerirebbero tutt’altro decorso. Prudenza massima, terapie e recupero fin dopo la sosta. Queste voci che escono in questi giorni hanno la firma dell’Inter, che sta cercando di far filtrare la sua posizione per far capire al Cile la situazione. Cosa in passato regolarmente caduta nell’acqua. Ci sarà più diplomazia da parte della federazione questa volta?