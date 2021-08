Salcedo, si inserisce anche il Cagliari. In uscita anche Colidio – CdS

Ultimo giorno di mercato, ultimi colpi in uscita per l’Inter. Secondo il “Corriere dello Sport” anche il Cagliari si sarebbe interessato a Salcedo.

IN USCITA – Eddie Salcedo è in uscita dall’Inter, e come già noto, il Genoa era sulle sue tracce. Secondo il quotidiano romano, però, il giovane attaccante piace anche al Cagliari, dopo i tentativi a vuoto per Satriano (che resterà all’Inter). Il club sardo non intende accollarsi l’ingaggio dell’attaccante, che ammonta a 700mila euro. Oggi l’Inter sistemerà anche la situazione Colidio, che sarà ceduto in prestito.

Fonte: Corriere dello Sport