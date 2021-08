Salcedo lascia l’Inter? Per lui pronto un ritorno e sarebbe subito avversario

Salcedo può lasciare l’Inter da qui al 31 agosto. Gianluca Di Marzio, in chiusura di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, parla di un suo possibile ritorno.

PROSSIMO AVVERSARIO? – Eddie Salcedo in carriera ha giocato per Genoa e Verona, che curiosamente sono le prime due avversarie dell’Inter in questa Serie A. Proprio i rossoblù, che saranno al Meazza sabato alle ore 18.30, possono essere la prossima destinazione del giovane attaccante. Così Gianluca Di Marzio: «Salcedo dall’Inter può tornare al Genoa in prestito». Da capire se il trasferimento avverrà entro sabato (e quindi giocherebbe “contro”) oppure solo dopo evitando di dover sfidare subito la squadra che ne detiene il cartellino.