Insigne non è prima scelta. Inter concentrata su un altro obiettivo – SI

Insigne è stato accostato all’Inter, ma i nerazzurri sono concentrati su un altro nome per l’attacco. Secondo Pedullà, per il talento del Napoli al momento non ci sono offerte concrete e la situazione è bloccata.

IMPASSE – Alfredo Pedullà, in collegamento con “Sportitalia Mercato”, fa il punto della situazione su Lorenzo Insigne: «Al momento Insigne non è la prima scelta di nessuno, ma è la seconda o terza di tanti. Mi dà fastidio dirlo, perché è reduce da una grande stagione, la migliore da quanto è al Napoli. Ha anche fatto un grande Europeo, ma non ha offerte. Le uniche che sono arrivate sono dall’estero ma non sono soddisfacenti. Più aspetti e più ti avvicini alla fine del mercato. Serve anche trovare un sostituto. Si è creata una situazione stagnante, è tutto bloccato. Si è parlato di Inter ma i nerazzurri sono concentrati solo su Duvan Zapata (vedi articolo). Il Napoli chiede 30 milioni, ma tra qualche mese Insigne può essere preso a zero. Situazione difficile».