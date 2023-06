Sabatini: «Inter, attenta agli errori! Abominevole vendere Onana per..»

Sabatini dice la sua su alcune situazioni che interessano l’Inter sul mercato, in particolare la cessione di Onana e il suo sostituto e la trattativa col Chelsea per Lukaku (vedi articolo). Il parere del giornalista su Radio Sportiva.

OPERAZIONI – Sandro Sabatini, intervenuto su “Microfono Aperto”, avanza considerazioni sul mercato dell’Inter: «Incassare 50 milioni di euro per Onana e puntare su Keylor Navas sarebbe un’operazione abominevole. Se vendi Onana devi andare a cercare un altro come lui o uno medio giovane. Se prendi Navas allora tanto vale tenere Handanovic, oppure prendere Ochoa della Salernitana. Quelle così sono operazioni all’ultimo ballo, ma alla fine non ti resta niente. Adesso l’Inter deve evitare gli errori e lo sarebbe fare soluzioni da un anno che non ti portano a nulla. I nerazzurri devono scegliere un portiere di età media per ripetere la stessa situazione di Onana. Credo che l’Inter abbia in mente qualcosa di più. Con gli svincolati Acerbi, Dzeko e Mkhitaryan l’Inter è stata perfetta. Però nella sua perfezione in questo momento l’Inter è obbligata a cercare un centravanti. Dopo due operazioni perfette come quella di Dzeko e Lukaku adesso si ritrova il bosniaco che se n’è andato e il belga che è un’illusione, un sogno. È irrealizzabile riuscire a prenderlo di nuovo in prestito. Due anni fa valeva 100 milioni, adesso a bilancio ne vale circa 60. L’Inter vuole ricomprarlo a 30 ma secondo me è difficile. I nerazzurri dovrebbero tentare di fare un’operazione con il Chelsea. Quella tra Onana e il Manchester United è un’operazione molto ricca. Ma quei 50 milioni ricavati al Chelsea potrebbe anche non bastare. O prendi Lukaku a 60 milioni oppure fare un’offerta al ribasso non può bastare. Immagino che il Chelsea voglia inserire Lukaku in una trattativa per prendere un attaccante che possa sostituirlo».