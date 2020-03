Romano: “Moses? Inter su Alonso e Chiesa! Icardi? Occhio agli scambi”

Condividi questo articolo

Romano, dopo essersi concentrato su Radu e Tolisso, ha parlato anche delle intenzioni dell’Inter sugli esterni. Attenzione ai nomi di Marcos Alonso e Chiesa, ma questo non significa addio a Young e Chiesa. Da monitorare il futuro di Icardi e Lautaro Martinez. Di seguito le dichiarazioni a “Calciomercato.com”

NUOVE ALI – Fabrizio Romano parla delle gerarchie dell’Inter sugli esterni e le possibili cessioni in attacco: «Moses e Young restano? Che esterni sta valutando l’Inter? Young rimarrà per un altro anno e prolungherà il contratto, Moses ha chances ma c’è da trattare col Chelsea e l’Inter non spenderà troppo (oltre 10 milioni) per il nigeriano. L’Inter valuta un laterale mancino come può essere Marcos Alonso e anche esterni più offensivi, tra cui Chiesa. Icardi oggi per la crisi economica può valere meno, questo è chiaro – dice Romano -. Ma l’Inter è stata brava a rinnovare il suo contratto un anno fa prima di spedirlo a Parigi e avrà comunque un margine di manovra anche per eventuali scambi con lui. Lautaro al Barça è un’altra possibilità che va vincolata alla crisi post Coronavirus: 111 milioni non si spendono facilmente come si poteva fare due mesi fa…».