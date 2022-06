Romano: «Inter, accordo Dybala in settimana. Domani incontro Bellanova»

L’Inter ha in pugno due colpi, Raoul Bellanova e Paulo Dybala. L’arrivo a Milano dei due calciatori potrebbe arrivare nella settimana che si aprirà domani con anche Fabrizio Romano che dà aggiornamenti.

SITUAZIONE – L’Inter si prepara ad aprire una settimana molto calda per il calciomercato in entrata. Domani infatti, come riporta anche Fabrizio Romano, si potrebbe chiudere portare a Milano Bellanova dal Cagliari. Ecco cosa scrive sul suo profilo Twitter. «L’Inter domani incontrerà gli agenti di Bellanova per completare il trasferimento dal Cagliari. L’incontro invece con gli agenti di Paulo Dybala avverrà invece in settimana per raggiungere ufficialmente l’accordo per portare l’argentino in nerazzurro. L’offerta per ora è di 6 milioni più bonus a stagione».

Fonte: Twitter Fabrizio Romano