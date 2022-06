Dybala, pronto contatto tra Inter e agenti. Fissata la data per le firme – Sky

Si lavora incessantemente in casa Inter per l’ingaggio di Paulo Dybala. Il giornalista di Sky Sport Marco Demicheli ha fatto il punto sulla trattativa e sulle possibili date per la firma del giocatore.

AL LAVORO – Paulo Dybala verso l’Inter, si continua a lavorare. Soprattutto tra i nerazzurri e l’entourage del giocatore, come riporta Marco Demicheli di Sky Sport: «Ci sarà un nuovo contatto, probabilmente telefonico. Si cercherà di venirsi incontro, con Dybala che calerà le richieste e l’Inter alzerà leggermente la propria proposta. Tutte le parti sono al lavoro perché il giocatore possa firmare il contratto non appena rientrerà in Italia dalle vacanze a Miami, dove si trova in questo momento»