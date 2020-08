Romano: “Candreva può lasciare presto l’Inter, che cambia tanto. Napoli…”

Fabrizio Romano

Candreva può essere arrivato alla fine della sua esperienza all’Inter, iniziata nel 2016. Ieri è uscita la voce di un interesse del Napoli (vedi articolo) e oggi Fabrizio Romano ha confermato l’ipotesi azzurra intervenuto su Sky Sport 24. Non sarà l’unica uscita dai nerazzurri, che devono sfoltire la rosa.

FINE DELLA CORSA? – Dopo aver parlato di acquisti come Arturo Vidal (vedi articolo) Fabrizio Romano fa il punto sulle partenze: «Sicuramente Borja Valero saluterà l’Inter, l’ha già fatto a livello formale con un post sui social network (vedi articolo). Piace molto al Genoa, c’è un’idea romantica Fiorentina per un ritorno a Firenze e vedremo nei prossimi giorni. Gli altri in uscita per l’Inter? Ce ne sono tanti. Parliamo di Joao Mario per quanto riguarda il centrocampo, parliamo di Dalbert Henrique per la fascia sinistra. L’Inter sta lavorando su diversi temi, fra i giocatori in uscita c’è anche Antonio Candreva. È stato un discorso affrontato ieri dal suo agente (Federico Pastorello, ndr) col Napoli, durante una visita nel ritiro azzurro. Va tenuto nelle opportunità di lista degli esterni, così come Jérémie Boga e Cengiz Under che sono le prime scelte del Napoli. L’Inter cambierà tanto, in attacco Sebastiano Esposito potrà andare via per giocare di più. Anche Candreva è fra i giocatori che presto potranno lasciare l’Inter».