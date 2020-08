Vidal all’Inter dà l’identikit perfetto. Modalità e tempi col Barcellona – Sky

Condividi questo articolo

Arturo Vidal Barcellona

Vidal potrebbe presto ritrovare Conte all’Inter, anche se non è in dirittura d’arrivo come Kolarov (vedi articolo). Il giornalista Fabrizio Romano, nel corso dell’ultima edizione di Sky Sport 24, ha spiegato la strategia dei nerazzurri con il Barcellona.

DETTAGLI DA LIMARE – Dopo aver chiuso Aleksandar Kolarov il prossimo tentativo dei nerazzurri sarà per un altro giocatore di grande esperienza e carisma. Fabrizio Romano spiega le prossime mosse della società: «Per l’Inter il target numero uno a centrocampo resta Arturo Vidal. Si sta lavorando su questo fronte con l’agente del giocatore, che è lo stesso di Alexis Sanchez (Fernando Felicevich, ndr). L’Inter spera di ripetere la stessa operazione di Sanchez: non pagare il cartellino ma pagare un ingaggio importante al giocatore, trovando l’accordo subito col ragazzo. Antonio Conte vuole giocatori come Vidal, proprio l’identikit perfetto: parliamo un giocatore che ha vinto tatntissimo e ovunque, di grande carisma e un leader. Per questo l’Inter sta andando avanti: ci vorrà un po’ di pazienza come tempistiche, è in arrivo nelle idee dell’Inter ma ci vorrà tempo. Bisognerà capire come il Barcellona lo lascerà andare via, se tramite una buonuscita o con un indennizzo. L’Inter vuole prendere Vidal gratis, con un’intesa sul contratto».