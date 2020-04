Romano: “Brozovic-Liverpool, Inter chiara! In arrivo proposta”

Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, ha scritto un articolo sulle voci di contatti tra Marcelo Brozovic, centrocampista dell’Inter, e il Liverpool

REPLICA NERAZZURRA – Queste le parole di Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, sulle indiscrezioni che accostano il centrocampista dell’Inter, Marcelo Brozovic, al Liverpool. “Non si placano le voci a proposito del futuro di Marcelo Brozovic. Anzi, dall’Inghilterra rilanciano con convinzione. Perché oggi il Daily Mirror ha raccontato di un contatto diretto tra il Liverpool e gli agenti del centrocampista dell’Inter: un approccio forte per studiare l’eventuale operazione che porterebbe il croato da Jurgen Klopp, un’opportunità di mercato che certamente può intrigare molte società. Ma la posizione dell’Inter è una replica chiara, lineare, netta a questi rumors“.

CLAUSOLA E RINNOVO – Quindi Romano sul prezzo fissato dal club meneghino per il regista croato e le intenzioni dei nerazzurri per il futuro di quest’ultimo. “Dal club nerazzurro filtra intanto una linea unica: c’è una clausola da 60 milioni in vigore, chi volesse Brozovic ne conosce il prezzo e fino a quest’oggi nessuno si è presentato dall’Inter con una proposta economica per trattare o studiare una soluzione in merito alla valutazione del croato. Insomma, che il Liverpool possa gradire è normale visto il rendimento di Brozovic da regista ormai da tempo ma l’Inter non è preoccupata perché non ha proposte sul tavolo e il prezzo da pagare è chiaro per chi volesse provarci. Anzi, la proposta arriverà proprio dalla dirigenza molto presto, perché c’è tutta l’intenzione di rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2022: Marotta e Ausilio ci stanno lavorando con i suoi procuratori, il Liverpool è avvisato. Se vorrà passare dai rumors ai fatti, c’è da attivarsi; ma l’Inter non intende togliere a Conte il motore del suo centrocampo“.

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com