VIDEO – Cruz bestia nera della Juventus: sgambetto dell’Inter a Torino

Condividi questo articolo

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 20 aprile 2005. L’Inter torna dalla trasferta di Torino con 3 punti. Uno 0-1 firmato da Julio Cruz, già mattatore nella vittoria dell’anno precedente. Ecco il video con gli highlights della partita.

SCACCO ALLA SIGNORA – La Serie A 2004/05 vede l’Inter presto fuori dai giochi per lo scudetto. A contrastarsi per il tricolore sono Juventus e Milan, con i nerazzurri nel ruolo di possibile “guastafeste”. È con questi presupposti che gli uomini di Roberto Mancini si recano allo Stadio Delle Alpi il 20 aprile 2005. Una partita dall’esito già scritto, sulla carta: ma i conti vengono fatti senza coinvolgere il proverbiale oste. Oste i cui panni sono indossati da Julio Ricardo Cruz, già protagonista di Juventus-Inter del 29 novembre 2003. Una rotonda vittoria per 1-3, in cui il 9 argentino ha siglato una storica doppietta. Stavolta Cruz si accontenta di una rete sola, ugualmente decisiva. Al 24′, su un cross dalla destra di Zé Maria, la punta argentina sale in cielo e, in sospensione sopra le spalle di Birindelli, incrocia perfettamente di testa. Il volo di Gianluigi Buffon è vano, la palla corre a baciare il secondo palo, insaccandosi in rete. È il gol che decide la gara, perché il risultato non cambierà in più, e la corsa scudetto dei bianconeri viene solo momentaneamente rallentata. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”, tutti gli highlights della gara.