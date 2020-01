Rocchi: “Eriksen, Inter vicina. Conviene anche al Tottenham, Politano…”

Eriksen all’Inter sembra essere la destinazione più probabile, anche per una volontà del Tottenham. Il giornalista Francesco Rocchi, in collegamento da Milano per “Calcio Totale” su Rai Sport +, aggiorna sul centrocampista danese e su Politano, in chiusura con la Roma.

DENTRO E FUORI – Secondo Francesco Rocchi le scelte nerazzurre sono chiare: «L’Inter su Matteo Politano medita di fare cassa, per poi arrivare a un altro giocatore. L’Inter vuole monetizzare sulla cessione di Politano: piace moltissimo alla Roma. Dirigenza in accordo con Antonio Conte? Assolutamente la società è vicina, Giuseppe Marotta sta lavorando in questo senso. Comunque l’obiettivo campionato, la vittoria dello scudetto, anche se l’Inter ha perso il titolo di campione d’inverno è andata oltre le aspettative che c’erano a inizio stagione. Si è convinti in casa nerazzurra che un rinforzo sul mercato possa dare risultati importanti. L’Inter è vicina a Christian Eriksen, anche perché il centrocampista danese è in scadenza di contratto. Si deve chiudere subito e può convenire anche per lo stesso Tottenham a monetizzare, quello è il primo nome. Conte è convinto che servano due acquisti a centrocampo di peso. Ernesto Valverde non è più l’allenatore del Barcellona, adesso per Arturo Vidal bisogna monitorare la situazione».