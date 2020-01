Biasin: “Eriksen, c’Ã¨ l’accordo e dipende dall’Inter! Su Vidal e il bilancio…”

Biasin: “Eriksen, c’è l’accordo e dipende dall’Inter! Su Vidal e il bilancio…”

Biasin è ospite di “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco” su Italia Uno. Il giornalista di “Libero” ha parlato della prima parte di stagione dell’Inter e del possibile colpo Eriksen con una differenza rispetto a Vidal

CAMPO E MERCATO – Così Fabrizio Biasin: «Il bilancio è straordinario. Poi uno si ricorda sempre l’ultima partita e quindi viene da dire che questa è una squadra piena di problemi. No, questa è una squadra che ha messo insieme 46 punti. Nessuno poteva immaginarsi questo tipo di resa. Poi, è una squadra perfetta? No, è una squadra con dei problemi che devono essere risolti. Lo stanno facendo, il mercato porterà dei giocatori. Questo è un gruppo che funziona. Io non mi ricordo così tante giornate senza parlare di problemi dei singoli. Le cose stanno funzionando. Il problema è che bisogna fare i conti con la Juventus. Sul mercato non bisogna esagerare, se questo gruppo ha fatto 46 punti qualcosa vale. Se ne prendi cinque devi mandarne via cinque. Christian Eriksen? La sensazione è che dipenda dall’Inter, se fa l’offerta giusta il giocatore arriva perché l’accordo c’è. Per Arturo Vidal invece dipende dal Barcellona. Se c’è una cosa che l’Inter ha sempre fatto bene negli ultimi anni è tenere i conti, infatti non c’è più nessuno (UEFA, ndr) che viene a bussare alla porta. Tutti gli anni il bilancio viene chiuso sempre perfettamente».