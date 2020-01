Eriksen in netto vantaggio su Vidal per l’Inter!...

Eriksen in netto vantaggio su Vidal per l’Inter! Smentita una voce – SM

Eriksen in vantaggio rispetto a Vidal per il colpo a centrocampo dell’Inter. Gli aggiornamenti di Claudio Raimondi in collegamento con “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco” su Italia Uno

SORPASSO – Così Claudio Raimondi: «Dopo l’esonero di Ernesto Valverde Arturo Vidal e il suo entourage, almeno così sappiamo, stanno riflettendo. Qui cambia un po’ tutto quanto, a questo punto il cileno potrebbe decidere di rimanere in blaugrana e giocarsi le sue carte. Tra l’altro è girata voce di un possibile scambio tra Gabigol e il cileno, trattativa che invece è saltata perché il brasiliano sembra invece molto più vicino al Flamengo per una cifra prossima ai 20 milioni. Per Christian Eriksen c’è da convincere il Tottenham, ci risulta in questo momento il danese nettamente favorito su Vidal».