Rinnovo di Skriniar tarda e l’Inter si cautela: sondato parametro zero – SM

Da settimane si parla del rinnovo di Milan Skriniar. Tra lo slovacco e il club nerazzurro c’è voglia di proseguire, ma l’accordo tarda ad arrivare. E l’Inter non vuole farsi trovare impreparata in caso di mancato accordo

CAUTELA – Secondo Sportmediaset, tra l’Inter e Milan Skriniar l’accordo per il rinnovo non è cosi vicino. Il club nerazzurro, inoltre, starebbe sondando delle alternative in caso di mancato accordo con il numero 37. Marotta e Ausilio avrebbero messo i loro occhi su Diakhaby, giocatore franco guineano di proprietà del Valencia in scadenza di contratto nel 2023. Se dovesse precipitare la situazione per il rinnovo di Skriniar, ecco che l’Inter potrebbe approfittare della situazione di Diakhaby.