Kessiè, nostalgia dell’Italia: l’agente contatta l’Inter, un problema – SM

Franck Kessie ha nostalgia dell’Italia. Dopo aver lasciato il Milan la scorsa estate destinazione Barcellona, il centrocampista ivoriano avrebbe voglia di tornare nel Bel Paese

NOSTALGIA – Sportmediaset parla della voglia di Italia di Franck Kessiè. L’ex giocatore del Milan non si è ambientato bene in blaugrana e vorrebbe tornare in Serie A. Tuttavia, le possibilità che questo ritorno si concretizzi sono poche. L’agente di Kessie ha provato a sondare il terreno con l’Inter, ma c’è un problema che blocca qualsiasi tipo di trattativa, ovvero l’ingaggio. Il giocatore prende 6 milioni, troppi per le casse dei nerazzurri.