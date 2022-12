L’Atalanta sonda un obiettivo dell’Inter per sostituire Maehle – SM

In queste settimane stanno iniziando le prime voci di calciomercato. Secondo quanto riportato da SportMediaset, L’Atalanta avrebbe sondato un obiettivo dell’Inter per sostituire il danese Maehle

GIRANDOLA SULLE FASCE – Il calciomercato è alle porte e impazzano le prime voci di mercato. Sportmediaset ipotizza dei giri di mercato riguardanti le corsie laterali. La Juventus avrebbe messo i propri occhi su Joachim Maehle, esterno sinistro di proprietà dell’Atalanta. Gli orobici, per sostituire il danese, potrebbero puntare su un obiettivo dell’Inter, ovvero Borna Sosa. L’esterno croato era stato cercato dai nerazzurri di Milano nelle ultime ore dello scorso calciomercato per sostituire Robin Gosens, in procinto di partire nelle ultime ore del mercato estivo.