Napoli in partenza per il ritiro senza i nazionali: focus sull’Inter dalla Turchia

Il Napoli, prossima avversaria dell’Inter in campionato, ha programmato la partenza verso la Turchia per un ritiro invernale in vista della seconda parte di stagione. Saranno pochi gli assenti in questi giorni di lavoro per Spalletti.

LAVORO – Arrivano aggiornamenti da Sky Sport sul lavoro del Napoli e il programma in questo mese di attesa. I Mondiali continuano, i club invece ricominciano a organizzare il ritrovo per gli allenamenti. I partenopei, prossimi avversari dell’Inter, proprio in queste ore sono in partenza per la Turchia (vedi articolo). Dal 1° al 12 dicembre la squadra di Luciano Spalletti lavorerà in trasferta per preparare forse la partita più importante della stagione in chiave Scudetto. Per i prossimi allenamenti del Napoli saranno pochi gli assenti. Il messicano Hirving Lozano, appena uscito dai Mondiali, e il camerunese Zambo Anguissa, che nelle prossime ore giocherà il match decisivo per gli ottavi di finale. Oltre ai due non partiranno per la Turchia neanche Piotr Zielinski, Mathias Olivera e Kim-Min-Jae, tutti ancora impegnati in Qatar. Saranno 28 i giocatori del Napoli presenti al ritiro turco.