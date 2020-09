Ranocchia accetta il Genoa! Skriniar, il Tottenham ha dei tempi – Sky

Ranocchia è pronto a lasciare l’Inter dopo quasi dieci anni: il difensore si sta convincendo ad accettare il ritorno al Genoa. Gianluca Di Marzio ha parlato di questa ormai forte probabilità, nel corso della trasmissione “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport: ecco le parole del giornalista. A seguire ha aggiornato sulla missione del Tottenham per prendere Skriniar.

UNO SE NE VA! L’ALTRO IN STANDBY – Il giornalista Gianluca Di Marzio spiega come proseguirà il mercato dell’Inter: «Intanto cercando di completare alcune uscite, vedi quella di Andrea Ranocchia. Si è convinto, ha aperto la Genoa in maniera quasi definitiva. Deve trovare l’accordo economico, adesso c’è la trattativa per il suo ingaggio. Uscito Ranocchia verrà depositato il contratto di Matteo Darmian, che virtualmente è un giocatore dell’Inter. Poi dipenderà molto dalle altre uscite. Con Milan Skriniar la trattativa col Tottenham è iniziata negli scorsi giorni, con la presenza del direttore tecnico Steve Hitchen a Milano. Se la settimana prossima il Tottenham vorrà Skriniar, e risulta che sia il primo obiettivo e che sia stato promosso, deve fare un’offerta seria e importante per prenderlo a cifre almeno vicine a quelle che vuole l’Inter. Ci saranno, da lunedì in poi, sette giorni di tempo a disposizione».