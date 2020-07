Radoi (ct Romania): “Radu, so che tornerÃ  all’Inter. Vediamo se…”

Radoi (ct Romania): “Radu, so che tornerà all’Inter....

Intervistato ai microfoni di Gazeta Sporturilor, Mirel Radoi, ct della Romania, ha parlato del futuro di Ionut Radu, portiere dell’Inter in prestito al Parma

FUTURO – Queste le parole di Mirel Radoi, ct della Romania, sul destino di Ionut Radu, portiere di proprietà dell’Inter, che non trova spazio al Parma. «È vero, anche se ha prolungato il suo contratto fino alla fine della stagione con il Parma. Cosmin Olaroiu (tecnico del Jiangsu Suning, ndr) mi ha aiutato con alcune informazioni e so che Radu tornerà a Milano. Le persone (che sono all’Inter, ndr) lo vogliono lì. Vediamo se rimarrà o sarà ceduto in prestito».

Fonte: Vlad Nedelea, Marius Margarit – Gsp.ro