Newcastle, Bruce: “Lazaro? Sono felice. Grandioso l’altra sera! Qui per…”

Intervistato dopo la vittoria per 4-1 su Bournemouth, Steve Bruce, allenatore del Newcastle, ha parlato della prestazione di Valentino Lazaro, esterno in prestito con diritto di riscatto dall’Inter

PRESTAZIONE – Queste le parole di Steve Bruce, allenatore del Newcastle, riportate da nufc.co.uk sulla prestazione di Valentino Lazaro, esterno in prestito con diritto di riscatto dall’Inter, nel corso della vittoria per 4-1 contro il Bournemouth. «Tutto il merito per i giocatori che sono entrati. Sono stato molto contento per (Nabil) Bentaleb in particolare, (Valentino) Lazaro ed Emil Krafth, che ha dovuto aspettare pazientemente. Sono venuti tutti qui per provare a mettersi alla prova in Premier League e sicuramente la loro esibizione l’altra sera è stata grandiosa».