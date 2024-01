Quispe-Inter, l’agente frena: «Non so nulla, non informato dal club»

In Messico è trapelata la voce di un interesse dell’Inter per il giovane Quispe dei Pumas UNAM. Il suo agente nega al momento una trattativa.

NO CONFERME − In Messico parlano del talento peruviano Piero Quispe in orbita Inter, il suo agente Cordova a Sportitalia.com frena: «Non ne so nulla a dire il vero, il club non mi ha informato di nulla al riguardo. Lui è concentrato sul Pumas, nel continuare a crescere. Il 14 ci sarà la prima partita stagionale e spera di poter già avere minuti a disposizione. È un anno speciale perché ci sarà la Copa America: spero che possa essere fra i convocati, io credo che sarà così. È il primo anno all’estero e sarà importante per il suo percorso».