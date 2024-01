Baroni: «Con l’Inter opportunità! Chi resti sia convinto al 150%»

Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita tra Inter e Verona, in programma il 6 gennaio. Qualche domanda sulla situazione societaria.

MERCATO − Marco Baroni sulle tante cessioni del Verona: «Stiamo lavorando per trovare la miglior soluzione tecnica e anche societaria, quando un giocatore riceve offerte importanti è difficile trattenerlo, poi Hien è un giocatore che forse ha avuto un rendimento leggermente diverso rispetto a quello dello scorso anno, poi il Verona lotterà fino alla fine per la salvezza, l’unica cosa certa è chi rimane qua deve essere convinto al 150% altrimenti giocano i giovani, questo campionato è difficile a prescindere dal mercato. Terracciano e Ngonge? Noi dobbiamo essere legati al lavoro, poi è chiaro che è condizionante giocare con una sessione di mercato aperto come era successo a Sassuolo dove abbiamo giocato nelle ultime ora di mercato».

LAVORO − Baroni sprona i suoi: «Qui c’è gente che vuole come prima cosa salvarsi e farà di tutto per farlo. Se un giocatore non è trattenibile è chiaro che deve andare via. Ogni giorno si parla con i ragazzi. A volte ci si dimentica del campionato che stiamo facendo e delle opportunità che abbiamo. Le difficoltà vanno trasformate in opportunità, non dobbiamo farci portare via da cose che astraggono dal lavoro in settimana».

SCELTE − Baroni sul possibile sostituto di Hien, andato all’Atalanta: «Cabal sta bene, abbiamo dei ragazzi che nel cambio di sistema sono andati in campo ci hanno dato delle prestazioni in crescendo come Coppola e Amione, dobbiamo valutare Dawidowicz che è uscito dal campo con la Salernitana in condizioni precarie, sabato affronteremo una squadra dalla dimensione europea e deve essere una grossa opportunità soprattutto per i ragazzi che non dovranno sbagliare niente dal punto di vista prestativo».

DISPONIBILI − Baroni, infine, si esprime sull’infermeria: «Dobbiamo valutare Saponara che ha accusato qualche problema alla schiena. Per il resto tutti disponibili. Il rientro di Duda è importante, è un giocatore per noi fondamentale che ho tenuto in campo anche quando ammonito, rischiando qualcosa».