Provaci ancora Zapata. Nome di nuovo di moda per l’Inter – CdS

Magari chissà, questa volta sarà quella buona per vedere Duvan Zapata all’Inter. L’attaccante colombiano dell’Atalanta l’estate scorsa è stato a un passo dal venire a Milano per poi svanire. Il ritorno di fiamma però potrebbe esserci.

RITORNO – L’Inter punta a rinforzarsi in questo calciomercato che si aprirà in estate con spese oculate e incassi precisi. Un nome che torna di nuovo di moda, visto il valzer degli attaccanti che caratterizza ogni sessione, è quello di Duvan Zapata dell’Atalanta. Il colombiano è stato a un passo dall’Inter nella scorsa estate e oggi, come scrive il Corriere dello Sport, potrebbe essere un nome giusto per arrivare a un centravanti. Certo, le richieste dell’Atalanta non dovrebbero essere folli ma poi ci sarà da valutare anche le condizioni del colombiano visto che, quest’anno, Zapata ha avuto spesso problemi fisici non indifferenti.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno