Dybala possibile solo a determinate cifre. Il tetto massimo dell’Inter – CdS

L’Inter è pronta a chiudere la sua stagione domenica. Come finirà? Nessuno lo sa ma in generale sarà una stagione più che positiva per i nerazzurri. Poi si aprirà il calciomercato e il nome di Paulo Dybala è sempre più caldo dalle parti di Milano.

CONDIZIONI – Paulo Dybala sbarcherà all’Inter? Questo nessuno ancora lo sa, ma la possibilità è concreta. Certo, l’Inter dovrebbe fare due conti e poi decidere perché se Dybala è andato via dalla Juventus è stato solo per delle richieste molto alte alla società. Come scrive il Corriere dello Sport, i nerazzurri andranno su Dybala in due condizioni: se non arriverà un’altra punta e se la Joya accetterà un ingaggio massimo di 6 milioni di euro o inferiore a questo con però tanti bonus. Insomma, alle condizioni dell’Inter l’affare si fa. Altrimenti tutto salta.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno