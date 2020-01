Politano non convocato per Inter-Cagliari: scambio con Spinazzola...

Politano non convocato per Inter-Cagliari: scambio con Spinazzola vicino!

Politano non convocato per Inter-Cagliari di stasera in Coppa Italia. Fabrizio Romano, inviato di “Sky Sport”, riferisce gli ultimi aggiornamenti in merito allo scambio con la Roma che coinvolge Spinazzola

SCAMBIO IMMINENTE – Di seguito Fabrizio Romano: «Tra i convocati non c’è Matteo Politano, non sarà protagonista questa sera in Coppa Italia. Chissà che presto non possa essere protagonista con la maglia della Roma, perché il discorso sta andando avanti molto bene tra i due club per questo scambio con Leonardo Spinazzola. Il discorso procede anche con gli agenti dei giocatori che sono gli stessi, Lippi e Pennacchi, che condividono entrambi i giocatori pronti a fare questo trasferimento. Vanno trovati gli ultimi accordi sui dettagli ma le sensazioni sono decisamente positive».