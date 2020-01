Radu, incontro in sede con dirigenza Inter: ritorno anticipato? Le ultime

Condividi questo articolo

Radu potrebbe fare un ritorno anticipato all’Inter (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da “Calciomercato Live”, in onda su “Sportitalia”, c’è un vertice in corso nella sede nerazzurra con gli agenti del portiere rumeno. Di seguito i dettagli

RITORNO ANTICIPATO – Vertice in corso nella sede dell’Inter tra la dirigenza nerazzurra e gli agenti di Ionut Radu, che può tornare con sei mesi di anticipo in nerazzurro come vice di Samir Handanovic. Dopo l’arrivo di Mattia Perin alla corte di Davide Nicola, la porta del Genoa si è di fatto chiusa per Radu. Una decisione che non è stata presa bene dal giocatore e dal suo entourage. Potrebbe dunque esserci un rientro anticipato all’Inter per il portiere.