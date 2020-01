Politano-Napoli, manca l’incontro. Llorente-Giroud? Valutazioni Inter – Sky

Se lo scambio Vecino-Allan sembra saltato (QUI i motivi), Inter e Napoli continuano a lavorare sul passaggio di Politano in azzurro con Llorente possibile contropartita. Ecco le ultime

SITUAZIONE – Luca Marchetti a “Sky Sport 24” ha prima fatto il punto della situazione: «Si può chiudere in serata, ma non è stato fatto ancora l’ulteriore incontro tra il Napoli e gli agenti del giocatore per chiudere. Era previsto, ma per ora oggi c’è stato solo telefonicamente. La richiesta di Politano è già nota ai partenopei. Quando si vedranno sarà per mettere per iscritto l’offerta».

ATTACCO – Marchetti ha poi parlato della possibile parziale contropartita: «Llorente? Il suo arrivo non è legato, ma puo entrare nella trattativa. Si tratta di un’opportunità concreta. Si tratta di un prestito con obbligo per un totale di circa 25 milioni. L’Inter quindi sta valutando se prendere in attacco Llorente o Giroud. Si tratta anche di una questione economica. Il primo arriverebbe in prestito e poi a giugno potresti scegliere se riscattarlo, mentre per il francese hai una piccola spesa di 5 milioni di euro più un contratto da 2 anni e mezzo già firmato».