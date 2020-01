Vecino-Allan, scambio Inter e Napoli quasi impossibile: le motivazioni – Sky

Si allontana lo scambio tra Inter e Napoli con Vecino e Allan protagonisti. I club non riescono infatti a trovare un accordo. Ecco le ultime secondo quanto riportato da Luca Marchetti di “Sky Sport”

NIENTE SCAMBIO – «Inter e Napoli ieri hanno parlato di ipotesi di scambio che rimarrà tale. Praticamente non si farà. Le probabilità sono veramente vicine allo 0. Vecino non vorrebbe rimanere in Italia, poi c’è anche un problema di valutazione di cartellini. De Laurentiis lo scorso anno lo valutava 100 milioni e quindi non può passare in così poco tempo a 20 nonostante tutto quello che è successo. Si tratta comunque di un giocatore importante per il Napoli». Queste le parole di Luca Marchetti a “Sky Sport 24”.