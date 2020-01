Politano al Napoli e Llorente all’Inter, si chiude! Le formule – Sky

Politano lascia l’Inter per il Napoli, con un’operazione che prevede anche l’arrivo di Llorente. Anche questa sera Gianluca Di Marzio ha aperto “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport con novità fresche degli ultimi minuti. Ecco le sue parole.

L’APERTURA – Gianluca Di Marzio attacca subito: «Matteo Politano è sempre più del Napoli. Ne abbiamo parlato ieri sera, aprendo la trasmissione, di un ritorno di fiamma del Napoli per Politano. Oggi si sta concretizzando, perché Cristiano Giuntoli (direttore sportivo dei partenopei, ndr) è arrivato a Milano. Ha incontrato l’Inter e raggiunto l’accordo con l’Inter, ieri era soltanto intesa di massima e oggi accordo. Prestito da diciotto mesi con obbligo di riscatto a venticinque milioni di euro. All’interno dell’operazione è previsto il prestito di Fernando Llorente, questo bloccherebbe l’arrivo di Olivier Giroud se fosse confermato. Gli agenti di Politano (Davide Lippi e Luca Pennacchi, ndr) hanno incontrato Giuntoli, il giocatore ha detto sì al Napoli. La Roma non ha rilanciato e non credo che lo farà nella giornata di domani, non vuole fare l’acquisto a titolo defiitivo. In mattinata si ritroveranno gli agenti, che hanno chiesto una cifra col Napoli un’altra. Già domani si può chiudere l’operazione, con Politano al Napoli e Llorente all’Inter».