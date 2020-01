Pedullà: “Parma aspetta Esposito-Inter, prima Llorente-Giroud. Lazaro…”

Pedullà si concentra sulla possibile uscita di Sebastiano Esposito con direzione Parma. Prima, però, occhio alle ultime su Llorente-Giroud. Aggiornamenti anche sulla partenza di Valentino Lazaro che ha in mano la scelta sul suo futuro. Di seguito le dichiarazioni durante il momento social su “Sportitalia”

USCITE IN PRESTITO – Alfredo Pedullà aggiorna anche sulle possibili uscite in casa nerazzurra: «Il Parma secondo me aspetta che l’Inter risolva tutte le situazioni legate a Llorente-Giroud. Se arrivasse uno dei due, Esposito ne avrebbe 4 davanti. Quindi ci starebbe, visto il rapporto tra i due club, che l’Inter decida di mandare Esposito a giocare per 5 mesi in modo da dargli visibilità. Lazaro ha due offerte sul tavolo della stessa portata (Newcastle e Lipsia): prestito oneroso con diritto di riscatto. Lui ha memorizzato la Bundesliga, deve decidere».